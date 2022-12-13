Месси побил рекорд Батистуты по голам за Аргентину

На стадионе Лусаил проходит матч полуфинала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии. Лидер "альбиселесте" Лионель Месси еще до конца первого тайма успел поставить новый рекорд и догнать Лотара Матеуса.

Во-первых, появившись в стартовом составе Аргентины, Лео догнал по количеству матчей на чемпионатах мира Лотара Матеуса. У них обоих теперь по 25 матчей. Если Аргентина выигрывает у Хорватии, то уже на этих выходных Лео поставит новый рекорд.

Во-вторых, забив в ворота Ливаковича на 34 минуте, Месси возглавил список бомбардиров родной сборной на чемпионатах мира с 11 голами. Раньше лучшим бомбардиром сборной на ЧМ был Батистута.

Лео - лучший бомбардир чемпионатов мира среди действующих игроков. Следующий шаг - рекорд Мирослава Клозе, забивший 16 голов на разных ЧМ.

Напомним, что за матчем Аргентина – Хорватия вы можете следить за матчем онлайн на нашем сайте.