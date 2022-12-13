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Аргентина - Хорватия 3:0: обзор матча и результат игры 13.12.2022

Латиноамериканская команда показала феерическую игру в полуфинале международного турнира.
Вчера, 22:54
Лионель Месси и Альварес / Getty Images
Лионель Месси и Альварес / Getty Images

В рамках ½ финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, встречались сборные Аргентины и Хорватии.

Первая половина первого тайма практически ничем не запомнилась: команды знакомились друг с другом, искали подходы к воротам, бережно держали мяч в центре поля. Моменты сборные не создавали, однако темп и характер игры изменили пару эпизодов.

Нападающий аргентинской сборной Альварес получил передачу от партнера, получив оперативное пространство. Форвард вошел в штрафную, прокинул Ливаковича, который был вынужден фолить. Исполнить пенальти взялся Лионель Месси, который послал мяч точно под перекладину.

Буквально пару минут и ситуация повторилась. Хорватия ужасно разыграла угловой, Аргентина во главе с Альваресом убежала в контратаку, которая и завершилась голом форварда. Конечно, пару рикошетов говорит о удаче аргентинца, но везет сильнейшим.

Второй тайм началcя с массовых замен у Хорватии. Новички сразу включились в игру, но моментов не создавали. Аргентина старалась действовать на контратаках – момент создал Альварес, но его подвел Энцо Фернандес, который не пробил после паса форварда. Свой момент имел Лионель Месси, который в штрафном получил мяч, оттолкнул соперника и пробил, - Ливакович сделал отличный сейв.

Если Месси не сумел реализовать свой момент, то он обязательно создаст еще один. Лионель несколько раз разобрался с Гвардиолом, стоимость которого оценивается в 100 миллионов евро, зашел в штрафную и отдал на Альвареса – форвард в одно касание переправил мяч в ворота Хорватии.

Хорватская сборная могла забить гол престижа, но свой голевой момент не использовал Ловрен – защитник не переправил мяч в пустые ворота после срезки Перишича во время углового.

Финальный отрезок игры прошел в спокойном темпе. Аргентина уже готовилась к финалу, а Хорватия – к игре за третье место.

Отметим, что завтра, 14 декабря, состоится второй полуфинал турнира, в котором сыграют сборные Франции и Марокко.

Напомним, что матч за третье место на ЧМ-2022 пройдет 17 декабря, а финальная игра запланирована на 18 декабря.

Статистика матча Аргентина - Хорватия 1/2 финала ЧМ-2022

Аргентина – Хорватия 3:0
Голы: Месси, 34 (пен.), Альварес, 39, 69

Владение мячом: 39%-61%
Удары: 10-12
Удары в створ: 7-2
Фолы: 10-8
Атаки: 90-120

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Молина (Фойт, 86), Отаменди, Лисандро Мартинес, Тальяфико – Мак Аллистер (Корреа, 86), Энцо Фернандес, Паредес (Мартинес, 62), Де Пауль (Паласиос, 74) – Альварес (Дибала, 74), Месси

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Оршич, 46) – Ковачич, Брозович (Петкович, 50), Модрич (Майер, 81) – Пашалич (Влашич, 46), Крамарич (Ливая, 72), Перишич

Предупреждения: Ромеро, Отаменди - Ливакович, Ковачич,

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии сборная Аргентины

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