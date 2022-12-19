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Наполи не собирается продавать Кварацхвелию

Грузинская сенсация Серии А ни при каких условиях не покинет Неаполь.
Сегодня, 19:51
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Хвича Кварацхелия стал одним из главных открытий европейского футбола нынешнего сезона.

После удачной первой части кампании, где Наполи с запасом лидирует в итальянской Серии А, а также вышел в плей-офф Лиги чемпионов, некоторые клубы захотели приобрести 21-летнего грузина.

Недавно стало известно, что Ньюкасл намеревается сделать неаполитанцам предложение по трансферу футболиста. Однако спортивный директор итальянского клуба Кристиано Джунтоли заявил, что Кварацхелия не продается.

"Нет, абсолютно нет шансов, что мы его отпустим", - цитирует директора Фабрицио Романо.

"Это не зависит от суммы трансфера или предложения - он просто останется с нами".

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В сезоне-2021/22 Хвича Кварацхелия записал на свой счет 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах во всех турнирах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Серия А

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