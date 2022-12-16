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Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ

Вингер стал настоящей европейской звездой.
Вчера, 22:55
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Ньюкасл определился с главной трансферной целью на два ближайших трансферных окна - "сороки" намерены подписать 21-летнего Хвичу Кварацхелию, сообщает The Times.

Грузинский вингер присоединился к Наполе летом 2022 года за 10 млн евро и сразу стал главной звездой. В 17 матчах за неаполитанцев Хвича сделал 8 голов и 10 ассистов, поэтому неудивительно, что его ценник вырос в несколько раз.

Интересно, что "сороки" следили за Хвичей еще в Динамо и даже были уверены, что он им нужен, но итальянский клуб оказался ловчее.

Сейчас Кварацхелия оценивается в минимум 50 млн евро, но в Наполи не желают расставаться со своей звездой, поэтому Ньюкаслу придется сильно постараться, чтобы совершить этот переход. У них будет небольшое преимущество, если Наполи в этом сезоне не сможет взять скудетто.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ньюкасл

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