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Президент ПСЖ рассказал о будущем Месси и Мбаппе в клубе

Интересно, какой будет атмосфера в парижском коллективе, когда все участники мундиаля вернутся в состав.
Сегодня, 21:22
Лионель Месси и Килиан Мбаппе / Getty Images
Лионель Месси и Килиан Мбаппе / Getty Images

Несмотря на то, что Килиан Мбаппе оформил хет-трик в финале чемпионата мира 2022 года, для Франции этого оказалось недостаточно - победу праздновала Аргентина, в составе которой Лионель Месси оформил дубль.

После главного матча турнира президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал будущее обоих футболистов в своем клубе.

"Конечно, мы хотим сохранить и Лео Месси, и Килиана Мбаппе — они лучший игрок и лучший бомбардир чемпионата мира", - цитирует президента Фабрицио Романо.

"Я не буду больше говорить о Месси, так как у нас есть план, который мы обсудим после чемпионата мира".

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Напомним, что контракт Лионеля Месси с ПСЖ истекает будущим летом, а уже в январе 35-летний аргентинец сможет подписать с любой командой предварительный контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Килиан Мбаппе

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