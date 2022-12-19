Чемпион мира 1978 года: Марадона все еще лучше Месси

Сборная Аргентины впервые с 1986 года стала чемпионом мира, победив в финале мундиаля сборную Франции.

Как и 36 лет назад в этом году у "альбиселесте" был игрок, вокруг которого сконцентрировалось все внимание: тогда это был Диего Марадона, сейчас - Лионель Месси. Неудивительно, что их обоих все время сравнивают.

Для многих победа Месси на чемпионате мира в Катаре окончательно сделала его величайшим игроком всех времен. Но, по мнению чемпиона мира 1978 года в составе Аргентины Освальдо Ардилеса, Марадона до сих пор остается на ступень выше Лионеля.

"Я бы не сказал, что Месси превзошел Марадону", - цитирует Ардилеса talkSPORT. "Про Месси всегда говорили, что да, он был великолепен, но он никогда не выигрывал чемпионат мира. Теперь он выиграл Кубок Америки и чемпионат мира, так что то, чего он добился, абсолютно экстраординарно".

"Вы в основном спрашиваете, кто лучше, но невероятно сложно сказать, кто именно. Лично я выберу Диего, потому что, когда он играл, креативному игроку, как они оба, играть было намного сложнее. В то время играть было намного сложнее, чем сейчас".

Ранее легендарный защитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Патрис Эвра призвал болельщиков прекратить сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду.