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Легенда Реала призвал клуб подписать Мбаппе

Гути хочет видеть в Мадриде забивного француза.
Сегодня, 19:53
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Бывший футболист Реала Гути считает, что клуб должен купить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе как можно скорее.

"Я простил его в первый же день. Я всегда говорил, что лучшие должны играть за Реал. Я злился не только из-за Реала, но и из-за Ла Лиги. Мбаппе сделал бы Ла Лигу очень привлекательной. Поэтому я всегда говорил, что в этой лиге должны выступать лучшие.

Болельщикам Реала было плохо, ведь почти все из нас уже представляли, как он окажется здесь. Это стало очень большим разочарованием. Тогда было понятно, что это личное решение. Но как Реал закроет дверь для такого чудесного игрока? Это невозможно. Представьте, как мы наслаждались бы его игрой, сколько он дал бы клубу. Мбаппе будут рады в любой команде. И я считаю, что этот игрок создан для Реала. Он должен играть за Реал, если хочет добиться того же, что и Месси с Роналду. В ПСЖ он этого не достигнет.

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Реал должен подписать Мбаппе сейчас. На рынке много хороших игроков, но не так много тех, кто способен делать такую разницу. Сейчас Мбаппе и Холанд на ступеньку выше остальных. Но пока игроков, способных дать то, что Месси давал Барселоне, а Роналду – Реалу, нет. Пока таких нет", – сказал Гути в интервью El Chiringuito.

Напомним, прошлым летом Мбапе мог перейти в Реал на правах свободного агента, однако в итоге подписал новый контракт с ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гути Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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