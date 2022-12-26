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Саморано: Не осталось прилагательных, чтобы охарактеризовать Месси

Чилиец в восторге от выступлений аргентинского нападающего.
Сегодня, 18:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бывший футболист Реала Иван Саморано высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

"У меня не осталось прилагательных, которыми можно охарактеризовать Лионеля Месси. По крайней мере, меня больше ничто не удивляет.

Лео олицетворяет любовь к футболу, он представляет всех нас на поле и заставляет нас испытывать эмоции в каждый момент... Иногда кажется, что его нет в игре, и он появляется – как будто его нет на поле, а потом он падает с неба. Это нечто великое, и я думаю, что футбол наградил его победой на этом чемпионате мира, которую он абсолютно заслужил.

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Месси был лучшим игроком в мире в течение 15 лет, и этого нелегко достичь. Я провел много замечательных лет в европейском футболе, но быть лучшим в течение 15 лет очень сложно. Он добился этого, и футбол отнял у него шанс выиграть чемпионат мира. Теперь он это сделал...

Сегодня он может сидеть за столом с Пеле, Марадоной и кем угодно, кем он захочет", – сказал Саморано в интервью Ole.

Напомним, помимо победы на ЧМ-2022 в Катаре Месси также стал лучшим игроком турнира. На счету 35-летнего аргентинца 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах мундиаля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Иван Саморано

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