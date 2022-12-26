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Гуллит: Месси не лучший игрок всех времен

Нидерландец не признает всего величия футболиста.
Сегодня, 17:17
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бывший полузащитник Милана Руд Гуллит заявил, что не считает нападающего ПСЖ Лионеля Месси лучшим футболистом в истории. 

"Нет, он не лучший игрок всех времен. Я думаю, что он лучший в свое время. Я думаю, что многое нельзя сравнивать.

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Если ты выигрываешь чемпионат мира три раза, то да, это очень много. Шестидесятые и небольшая часть семидесятых годов были временем Пеле. После этого наступило время Марадоны", – сказал Гуллит в интервью Ziggo Sport.

Напомним, помимо победы на ЧМ-2022 в Катаре Месси также стал лучшим игроком турнира. На счету 35-летнего аргентинца 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах мундиаля.

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