Месси не хотел показывать Кубок мира на Парк де Пренс

Вокруг аргентинца вновь были слухи и выдумки.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу, обыграв в финале национальную команду Франции.

После проведения международного турнира в СМИ появились слухи о том, что капитан латиноамериканской команды и лидер ПСЖ Лионель Месси хочет привезти трофей в Париж на стадион клуба.

Как сообщает журналист Артур Перро в Twitte, Лионель Месси не хотел показывать Кубок мира на домашнем стадионе ПСЖ - Парк де Пренс.

Читай также: Центральный банк Аргентины подумывает о том, чтобы сделать купюры с Месси

Отмечается, что и руководство парижского гранда такой вариант не обсуждала.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал самым дорогим игроком по версии Transfermarkt.