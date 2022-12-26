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Месси не хотел показывать Кубок мира на Парк де Пренс

Вокруг аргентинца вновь были слухи и выдумки.
Сегодня, 11:10
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу, обыграв в финале национальную команду Франции.

После проведения международного турнира в СМИ появились слухи о том, что капитан латиноамериканской команды и лидер ПСЖ Лионель Месси хочет привезти трофей в Париж на стадион клуба.

Как сообщает журналист Артур Перро в Twitte, Лионель Месси не хотел показывать Кубок мира на домашнем стадионе ПСЖ - Парк де Пренс.

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Отмечается, что и руководство парижского гранда такой вариант не обсуждала.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал самым дорогим игроком по версии Transfermarkt.

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