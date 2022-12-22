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Центральный банк Аргентины подумывает о том, чтобы сделать купюры с Месси

Фанаты буквально сошли с ума от этой идеи.
Сегодня, 14:11
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

После победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре Лионель Месси стал главным футболистом в истории и настоящим героем на родине. Настолько, что пошли слухи о том, что Центральный банк страны готовится выпустить банкноты с Лео.

Напомним, что Месси стал одним из лучших игроков мундиаля, его невероятная игра не позволила выиграть чемпионский титул французам, которые сделали сумасшедший камбэк в финале. Лео побил ряд исторических рекордов, включая даже количество лайков в социальных сетях.

Как только появились первые слухи о новых купюрах с Месси, фанаты аргентинца буквально сошли с ума и устроили стихийные митинги на Пласа-дель-Обелиск. А в социальных сетях уже начали появляться концепты того, как бы выглядело 1000 песо с Месси.

Но на самом деле, скорее всего, речь идет о памятных монетах или коллекционных банкнотах, а не о купюрах общего пользования. Центральный банк уже пытался выпустить их в 1978 году, когда Аргентина в последний раз завоевала титул чемпиона мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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