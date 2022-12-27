Где голы?: Карикатурист потроллил Нуньеса из-за его промахов

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Ливерпуль сумел обыграть Астон Виллу (3:1).

"Мерсисайдцы" могли добыть разгромную победу, если бы нападающий команды Дарвин Нуньес реализовал бы свои моменты. Как сообщает WhoScored, уругваец упустил четыре голевые возможности в одной игре.

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Известный карикатурист Омар Момани решил высмеять игру 23-летнего футболиста. Художник создал рисунок, на котором Нуньес пытается понять свою главную задачу - забивать.

"Не вижу!", - подписал Момани рисунок.

Стоит отметить, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не сомневается, что Дарвин начнет забивать.

"Конечно, он забьет, все это знают. Его шанс был в каких-то миллиметрах, неважно, влетел мяч или нет. Это не повод для беспокойства. Очень хорошо, что он остался в игре и организовал третий гол", - приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, что за Ливерпуль Нуньес провел 20 игр, в которых забил девять голов и реализовал четыре голевые передачи.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Астон Вилла - Ливерпуль.