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Астон Вилла - Ливерпуль 1:3: Видео голов и лучших моментов матча 26.12.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:57
Астон Вилла - Ливерпуль: Видео голов / Getty Images
Астон Вилла - Ливерпуль: Видео голов / Getty Images

В понедельник, 26 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Англии Астон Вилла дома принимала Ливерпуль.

Победителем противостояния стали подопечные Юргена Клоппа, которые сумели трижды отличиться в ворота соперника. Авторами голов стали Салах, Ван Дейк и Бачетич.

В составе хозяев голом престижа отличился Уоткинс.

В турнирной таблице АПЛ Ливерпуль занимает шестое место с 25 баллами, а Астон Вилла располагается на 12-й строчке с 18 баллами в активе.

Вашему вниманию видео всех голов матча Астон Вилла - Ливерпуль в рамках 17-го тура АПЛ:

Астон Вилла - Ливерпуль 1:3
Голы: Уоткинс, 59 - Салах, 5, Ван Дейк, 37, Байцетич, 81.

Астон Вилла: Ольсен - Янг, Конса, Мингс, Динь - МакГинн, Камара (Коутиньо, 86), Дуглас Луис, Буэндия (Ингс, 86) - Бэйли (Дендонкер, 86), Уоткинс.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Гомес, 79), Матип, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Байцетич, 79), Фабиньо, Тьяго (Кейта, 67) - Салах, Нуньес (Доук, 88), Окслейд-Чемберлен (Эллиотт, 67).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Астон Вилла

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Астон Вилла - Ливерпуль 1:3: Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Астон Вилла - Ливерпуль 1:3: Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

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