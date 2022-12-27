Бенфике предложили огромную сумму за лучшего молодого игрока ЧМ-2022

Лучший молодой игрок ЧМ-2022 в Катаре Энцо Фернандес близок к смене клубной прописки.

По сообщениям издания A Bola, два неназванных клуба удовлетворили финансовые аппетиты лиссабонской Бенфики.

За футболиста предложили 127 миллионов евро, что даже на 7 миллионов больше суммы выкупа.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что за футболиста развернулась конкуренцию между Манчестер Юнайтед, Реалом и Ливерпулем.

В текущем сезоне Фернандес провел 22 матча на клубном уровне, отличившись тремя годами и пятью ассистами.