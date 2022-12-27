Арсенал планирует поставить памятник Венгеру на Эмирейтс

В 2023 году на территории возле стадиона должна появиться уже пятая статуя легенды "канониров".

В понедельник, 26 декабря, Арсенал обыграл Вест Хэм со счетом 3:1 в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги.

На этот матч впервые с момента своего ухода из клуба приехал легендарный тренер нынешних лидеров АПЛ Арсен Венгер.

Возможно, это было не просто так, ведь на следующий день появилась информация от журналиста The Telegraph Джереми Уилсона, что лондонский клуб планирует в 2023 году установить ему памятник возле Эмирейтс.

Стоит отметить, что на территории возле стадиона Арсенал уже воздвиг статуи клубных легенд Герберта Чепмена, Тони Адамса, Денниса Бергкампа и Тьерри Анри.

Напомним, что Арсен Венгер стал тренером Арсенала в 1996 году. За 22 года в клубе он трижды становился чемпионом Англии, выиграл по семь национальных кубков и Суперкубков, а в сезоне 2005/06 довел клуб до финала Лиги чемпионов.