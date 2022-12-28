Аталанта определилась с судьбой Малиновского

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский может сменить клубную прописку.

Услугами футболиста активно интересуется лондонский Тоттенхэм.

Как сообщает GiveMeSport со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, "шпоры" продолжают работать над трансфером Малиновского.

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По информации источника, летом Тоттенхэм хотел приобрести украинца, однако Аталанта тогда отказалась отдать его в аренду с правом выкупа. На сегодняшний день итальянский клуб настроен только продать футболиста, без арендных сделок.

В текущем сезоне Малиновский провел 14 игр за Аталанту, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Шахтер отклонил предложение Арсенала по Мудрику.