Аталанта определилась с судьбой Малиновского
Итальянский клуб хочет заработать на украинском футболисте.
Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский может сменить клубную прописку.
Услугами футболиста активно интересуется лондонский Тоттенхэм.
Как сообщает GiveMeSport со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, "шпоры" продолжают работать над трансфером Малиновского.
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По информации источника, летом Тоттенхэм хотел приобрести украинца, однако Аталанта тогда отказалась отдать его в аренду с правом выкупа. На сегодняшний день итальянский клуб настроен только продать футболиста, без арендных сделок.
В текущем сезоне Малиновский провел 14 игр за Аталанту, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Шахтер отклонил предложение Арсенала по Мудрику.