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Гакпо: Моя цель - выиграть с Ливерпулем как можно больше трофеев

Нидерландский вингер высказался о трансфере в стан "красных".
Сегодня, 00:29
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Футболист сборной Нидерландов Коди Гакпо перешел в Ливерпуль.

Вингер прокомментировал свой переход в английский клуб.

"Я очень рад быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и хочу поскорее дебютировать за этот удивительный клуб. 

Я думаю, это отличный клуб, в котором я смогу проявить себя, показать, на что я способен и помочь команде пережить ещё большое количества прекрасных моментов вроде тех, которые она уже достигала в последние годы

Я действительно с нетерпением жду матчей на Энфилде. Я слышал много замечательных историй об этом стадионе и об атмосфере, которая его окружает. 

Очевидно, моя цель — выиграть как можно больше трофеев вместе с командой, показать миру, на что мы способны. Что касается меня лично, то я бы хотел продолжать развиваться и становиться лучше с каждым сезоном. 

Я очень благодарен всем за такой теплый прием и действительно с нетерпением жду встречи со всеми остальными", - заявил Гакпо

.Игрок обошелся "красным" в 42 млн евро + бонусы. В первой части сезона Гакпо выступал за ПСВ, забив 9 голов и отдав 12 ассистов.


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