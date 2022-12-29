Гакпо: Моя цель - выиграть с Ливерпулем как можно больше трофеев

Футболист сборной Нидерландов Коди Гакпо перешел в Ливерпуль.

Вингер прокомментировал свой переход в английский клуб.

"Я очень рад быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и хочу поскорее дебютировать за этот удивительный клуб.

Я думаю, это отличный клуб, в котором я смогу проявить себя, показать, на что я способен и помочь команде пережить ещё большое количества прекрасных моментов вроде тех, которые она уже достигала в последние годы

Я действительно с нетерпением жду матчей на Энфилде. Я слышал много замечательных историй об этом стадионе и об атмосфере, которая его окружает.

Очевидно, моя цель — выиграть как можно больше трофеев вместе с командой, показать миру, на что мы способны. Что касается меня лично, то я бы хотел продолжать развиваться и становиться лучше с каждым сезоном.

Я очень благодарен всем за такой теплый прием и действительно с нетерпением жду встречи со всеми остальными", - заявил Гакпо

.Игрок обошелся "красным" в 42 млн евро + бонусы. В первой части сезона Гакпо выступал за ПСВ, забив 9 голов и отдав 12 ассистов.