Гакпо: Моя цель - выиграть с Ливерпулем как можно больше трофеев
Футболист сборной Нидерландов Коди Гакпо перешел в Ливерпуль.
Вингер прокомментировал свой переход в английский клуб.
"Я очень рад быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и хочу поскорее дебютировать за этот удивительный клуб.
Я думаю, это отличный клуб, в котором я смогу проявить себя, показать, на что я способен и помочь команде пережить ещё большое количества прекрасных моментов вроде тех, которые она уже достигала в последние годы
Я действительно с нетерпением жду матчей на Энфилде. Я слышал много замечательных историй об этом стадионе и об атмосфере, которая его окружает.
Очевидно, моя цель — выиграть как можно больше трофеев вместе с командой, показать миру, на что мы способны. Что касается меня лично, то я бы хотел продолжать развиваться и становиться лучше с каждым сезоном.
Я очень благодарен всем за такой теплый прием и действительно с нетерпением жду встречи со всеми остальными", - заявил Гакпо
.Игрок обошелся "красным" в 42 млн евро + бонусы. В первой части сезона Гакпо выступал за ПСВ, забив 9 голов и отдав 12 ассистов.