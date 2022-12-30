Левандовски в деле: Поляку отложили старт трехматчевой дисквалификации
Форвард сможет сыграть против Эспаньола.
Форвард Барселоны Роберт Левандовски сможет сыграть с Эспаньолом. Об этом клуб сообщил в соцсетях.
Каталонцы обратились в центральный суд Мадрида, тем самым отложив начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения по поводу этого спора.
Таким образом, 34-летний поляк должен будет отбыть дисквалификацию, если суд все же накажет игрока. Пока окончательное решение не принято, Левандовски может играть.
Напомним, польский форвард был удален в матче Ла Лиги против Осасуны. Поведение игрока настолько не понравилось арбитражному суду, Левандовски дисквалифицировали на 3 игры.