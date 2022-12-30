Левандовски в деле: Поляку отложили старт трехматчевой дисквалификации

Форвард Барселоны Роберт Левандовски сможет сыграть с Эспаньолом. Об этом клуб сообщил в соцсетях.

Каталонцы обратились в центральный суд Мадрида, тем самым отложив начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения по поводу этого спора.

Таким образом, 34-летний поляк должен будет отбыть дисквалификацию, если суд все же накажет игрока. Пока окончательное решение не принято, Левандовски может играть.

Напомним, польский форвард был удален в матче Ла Лиги против Осасуны. Поведение игрока настолько не понравилось арбитражному суду, Левандовски дисквалифицировали на 3 игры.

Ранее Левандовски назвал причины перехода в Барселону.