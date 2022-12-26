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Левандовски назвал причины перехода в Барселону

Поляк хотел бросить себе новый вызов.
Сегодня, 20:22
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Форвард Барселоны Роберт Левандовски назвал причины перехода в каталонский клуб этим летом.

"Я знаю, что выиграл все с Баварией, но для меня это новый шаг в моей карьере, движение вперед. Быть частью Барселоны. Не только из-за клуба, но и на личном уровне. Это вызов.

Побеждать, снова стать лучшим клубом, с лучшими игроками, играющим в лучший футбол. Я хотел быть частью этого момента и не только прожить этот опыт, но и привнести свое мастерство, внести свой вклад.

Я знаю, что могу оставаться на этом уровне в течение следующих трех лет, ведь я работал так десять или пятнадцать лет, чтобы играть как можно больше.

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Я не чувствую себя старше своих товарищей по команде, дело не в возрасте. Я в очень хорошей физической форме, есть много способов это почувствовать. Барселона – это огромный вызов, и я хотел стать частью этого нового проекта.

Если ты выиграл все, нужно найти новые ощущения, новые вызовы, опыт... И теперь все, что я испытываю, останется со мной. Не только в течение карьеры футболиста, но и до конца моей жизни", – сказал Левандовски в интервью Sport.es.

В текущем сезоне на счету 34-летнего поляка 13 голов и 4 ассиста в 14 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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