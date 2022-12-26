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Левандовски сообщил, когда покинет Барселону

Поляк имеет четкий план карьеры на будущее.
Сегодня, 07:48
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий сборной Польши и Барселоны Роберт Левандовски поделился мнением о своем будущем в испанском клубе.

По словам 34-летнего игрока, он намерен выступать за каталонцев, пока будет хотеть выигрывать трофеи.

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"Я убежден, что буду подготовлен и буду в хорошей форме, как сейчас. Когда мне было 30-32 года, я хотел играть еще три-четыре года на высоком уровне.

Поэтому я делаю все, чтобы подольше играть в футбол. Пока я в форме и хочу выигрывать титулы, буду здесь", - приводит слова поляка Mundo Deportivo

Действующий контракт Левандовски с Барселона истекает летом 2026 года. При это соглашение включает опцию продления еще на сезон.

В текущем сезоне форвард провел 19 игр за Барселону во всех турнирах, в которых забил 18 голов и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что шесть футболистов вошли в список неприкасаемых в Барселоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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