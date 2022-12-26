Левандовски сообщил, когда покинет Барселону
Нападающий сборной Польши и Барселоны Роберт Левандовски поделился мнением о своем будущем в испанском клубе.
По словам 34-летнего игрока, он намерен выступать за каталонцев, пока будет хотеть выигрывать трофеи.
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"Я убежден, что буду подготовлен и буду в хорошей форме, как сейчас. Когда мне было 30-32 года, я хотел играть еще три-четыре года на высоком уровне.
Поэтому я делаю все, чтобы подольше играть в футбол. Пока я в форме и хочу выигрывать титулы, буду здесь", - приводит слова поляка Mundo Deportivo
Действующий контракт Левандовски с Барселона истекает летом 2026 года. При это соглашение включает опцию продления еще на сезон.
В текущем сезоне форвард провел 19 игр за Барселону во всех турнирах, в которых забил 18 голов и выполнил четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что шесть футболистов вошли в список неприкасаемых в Барселоне.