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Шесть футболистов вошли в список неприкасаемых в Барселоне

Хави делает ставку на молодежь.
Сегодня, 22:47
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

В Барселоне определились со списком футболистов, которых точно не будут продавать в ближайшие трансферные окна, сообщило издание Sport.es.

Хави наконец-то определился с игроками, вокруг которых будет строить команду в течение следующих сезонов. Это Роберт Левандовски, Ансу Фати, Педри, Гави, Жюль Кюнде и Рональд Араухо.

В каталонском клубе решили, что смогут построить крепкую команду из существующей сейчас молодежи, а польский форвард обеспечит большое количество голов в ближайшие два-три года.

Также издание пишет, что летом команду может покинуть один из важных игроков, но это будет кто-то, кто не входит в этот список. Возможно, речь идет о Френки Де Йонге, за которым уже давно охотится Манчестер Юнайтед.

А с другой стороны sport.es публиковало подобный список еще в сентябре, но тогда там было на одно имя больше. Из списка нетронутых выпал кипер Марк-Андре Тер Штеген.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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