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Левандовски выразил недовольство ввиду длительной дисквалификации в Ла Лиге

Поляк не хочет сидеть на трибунах три матча.
Вчера, 23:28
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Форвард Барселоны Роберт Левандовски раскритиковал решение о своей дисквалификации в Ла Лиге.

"Не понимаю этого, ведь я ничего не говорил судье. Я обращался к тренеру, к Хави. И ничего ужасного я не сказал. Не понимаю, за что получил трехматчевую дисквалификацию, по правде говоря. Я ее точно не заслужил.

Удаление было справедливым, потому что фол действительно был. Но отстранения за то, что я сделал потом, не должно было быть. Я не сказал ничего особенного.

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Я обращался к Хави и Карлосу, нашему делегату, который находился рядом с четвертым судьей, потому что мы знаем, о чем говорили за неделю или две до этого. Вот и вся история, которая за этим стояла, я не понимаю причины такой санкции. Это несправедливо", – сказал Левандовски в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, польский форвард был дисквалифицирован на три матча в Ла Лиге за неподобающее поведение в матче против Осасуны (2:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски Ла Лига

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