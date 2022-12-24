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Левандовски: Каждый форвард в мире мечтает быть партнером Месси

Польский форвард высказался об игре действующего чемпиона мира.
Сегодня, 22:40
Лионель Месси и Роберт Левандовски
Лионель Месси и Роберт Левандовски

Нападающий каталонской Барселоны Роберт Левандовски поделился мыслями о легенде своей нынешней команды Лео Месси.

По словам поляка, каждый игрок его амплуа хотел бы, чтобы его партнером был аргентинец.

"Хочу ли я, чтобы моим партнером был Месси? Это не ко мне вопрос. Сейчас он играет больше как плеймейкер. Возможно, он забивает меньше голов, но отдает больше голевых передач своим партнерам по команде. Но вместе с тем продолжает и забивать.

Если сравнивать с другими временами, то сейчас он футболист, с которым мечтает играть любой нападающий", – приводит слова Левандовски издание Mundo Deportivo.

Напомним, у Левандовски 24 матча на клубном уровне в этом сезоне, где он забил 19 голов и отдал 6 ассистов. У Месси 20 встреч, 12 забитых мячей и 16 результативных передач.


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