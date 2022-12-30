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Руководство Эспаньола пропустит матч против Барселоны в знак протеста

В Ла Лиге назревает большой скандал.
Сегодня, 22:25
Эспаньол / Getty Images
Эспаньол / Getty Images

Руководство Эспаньола заявило, что не посетит дерби против Барселоны в знак протеста против приостановки дисквалификации Роберта Левандовски.

31 декабря на Камп Ноу состоится встреча между Эспаньолом и Барселоной, за 24 часа до которой стало известно, что польский нападающий синегранатовых сможет принять участие в матче.

Напомним, что ранее поляк получил трехматчевую дисквалификацию, но Барселона обратилась в суд и смогла приостановить ее действие. Это очень не понравилось другому каталонскому клубу, руководство которого заявило об опасном прецеденте.

"Столкнувшись с несправедливостью, которой, по нашей оценке, является решение Мадридского суда за 24 часа до матча, и ввиду опасного прецедента мы решили не посещать матч на Камп Ноу.

Мы понимаем, что создается абсолютно вредный прецедент для Ла Лиги в целом и для всех входящих в нее клубов. В этом смысле, юридическая служба клуба оценивает все правовые аспекты, чтобы защитить наши интересы.

Мы призываем организаторов турниров и другие клубы проанализировать последствия этого прецедента для всех.

Будем поддерживать Эспаньол на расстоянии, зная, что завтра, как никогда раньше, мы будем бороться вместе за что-то большее, чем три очка", – говорится в заявлении клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона эспаньол Роберт Левандовски

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