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Анчелотти выступил с заявлением касаемо возможного подписания Беллингема

Итальянец не стал обсуждать потенциальный трансфер.
Сегодня, 19:20
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о хавбеке Боруссии Дортмунд Джуде Беллингеме.

"Беллингем на ЧМ-2022 показал, что он является отличным полузащитником.

Там было много молодых футболистов – Энцо Фернандес играл хорошо, испанцы Педри и Гави. Подрастает много молодых полузащитников, и Беллингем – один из них.

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Но я сосредоточен на своих полузащитниках, которые очень хороши. Молодые Орельен Тчуамени, Камавинга и Вальверде. У нас здесь много молодежи", – сказал Анчелотти в интервью Sportstar.

В текущем сезоне на счету 19-летнего англичанина 3 гола и 2 ассиста в 15 матчах Бундеслиги.

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