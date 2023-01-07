Роберто Мартинес возглавит сборную Португалии

Роберто Мартинес с высокой вероятностью станет следующим тренером сборной Португалии, сообщает The Athletic.

Якобы у 49-летнего специалиста есть устная договоренность с Федерацией футбола Португалии, а официальное оглашение должно произойти еще до конца недели.

Напомним, что испанский специалист до этого работал в течение 6 лет со сборной Бельгии, пока не покинул ее после сенсационного вылета из ЧМ-2022.

Португалию, в свою очередь, тренировал Фернанду Сантуш, тоже оставшийся без работы по итогам мундиаля в Катаре.