iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роберто Мартинес возглавит сборную Португалии

Очень странный выбор.
Сегодня, 16:06
Роберто Мартинес / Getty Images
Роберто Мартинес / Getty Images

Роберто Мартинес с высокой вероятностью станет следующим тренером сборной Португалии, сообщает The Athletic.

Якобы у 49-летнего специалиста есть устная договоренность с Федерацией футбола Португалии, а официальное оглашение должно произойти еще до конца недели.

Напомним, что испанский специалист до этого работал в течение 6 лет со сборной Бельгии, пока не покинул ее после сенсационного вылета из ЧМ-2022.

Португалию, в свою очередь, тренировал Фернанду Сантуш, тоже оставшийся без работы по итогам мундиаля в Катаре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Португалии Роберто Мартинес

Статьи по теме

Бенту: Португалия уже не так зависит от Роналду Бенту: Португалия уже не так зависит от Роналду
Остались без "Особенного": Моуринью отказался возглавить сборную Португалии Остались без "Особенного": Моуринью отказался возглавить сборную Португалии
Стал известен главный кандидат на пост тренера Португалии Стал известен главный кандидат на пост тренера Португалии
Манчестер Юнайтед придется серьезно потратиться, чтобы купить вратаря сборной Португалии Манчестер Юнайтед придется серьезно потратиться, чтобы купить вратаря сборной Португалии
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Европа17:53
Клопп: ван Дейк вылетел более чем на месяц
Европа17:49
Йорк: Роналду создаст наследние в саудовском футболе
НБА17:33
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: баззер-битер Оладипо с логотипа, ЛеБрон все еще умеет летать
Европа17:23
Впервые в 21-м веке в старте Реала на матч Ла Лиги не вышел ни один испанец
Биатлон17:20
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Европа17:15
Вильярреал - Реал: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании
Биатлон17:12
Кубок мира в Поклюке: Йоханнес Бе выиграл гонку преследования
Формула 117:09
Формула 1. Презентации болидов 2023 года: МакЛарен и Астон Мартин разделят одну дату
Европа17:01
Тен Хаг жестко прошелся по трансферной политике МЮ
Европа16:48
Гол Кейна принес Тоттенхэму победу над Портсмутом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK