Сантуша официально уволили с поста тренера сборной Португалии

Со специалистом распрощались после вылета команды в четвертьфинале ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул занимаемую должность.

Об этом Португальская футбольная федерация объявила на своем официальном сайте.

68-летний специалист был отправлен в отставку после того, как португальцы прекратили выступления на чемпионате мира-2022 на стадии четвертьфинала, проиграв 0:1 Марокко.

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Сантуш возглавлял сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством национальная команда добилась самых значимых достижений в своей истории, выиграв чемпионат Европы-2016 и став победителем Лиги наций-2019.

Руководство Португальской футбольной федерации уже начало поиски нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что португальскую национальную команду может возглавить Жозе Моуринью. Также рассматривается кандидатура наставника молодежной сборной Руя Жорже.