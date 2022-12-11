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Больше половины болельщиков назвали Сантуша главной причиной вылета Португалии с ЧМ

А вот Роналду винит не так много людей.
Сегодня, 19:20
Фернандо Сантуш / Getty Images
Фернандо Сантуш / Getty Images

После сенсационного вылета сборной Португалии на ЧМ-2022 от сборной Марокко издание A Bola провело голосование среди болельщиков. Главной целью было определить, что люди считают главной причиной провала своей сборной.

Почти 52% проголосовавших считают, что главной причиной крушения стал главный тренер Фернандо Сантуш.

Лишь четверть болельщиков сборной Португалии считает, что команда в целом выступила очень плохо. За это проголосовало 22%.

9,7% уверены, что сборная Марокко была сильнее Португалии, поэтому и одержала победу.

Чуть меньше, 9,3% людей считают, что ситуация с Криштиану Роналду повлияла на результаты сборной.

И только около 7% обвинили в поражении Португалии арбитров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Португалии

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