Марокко - Португалия: обзор и результат матча 1/4 финала ЧМ-2022

Юссеф Эн-Несири стал национальным героем для африканской страны.

В рамках четвертьфинала ЧМ-2022 Марокко встретилось с Португалией.

Коллектив Валида Реграги подошел к матчу без одного из своих основных центрбэков Наифа Агерда. Вместо него на поле вышел футболист испанского Вальядолида Жавад Эль-Ямик.

Данная замена не помешала африканскому коллективу блистательно отыграть в обороне, а в конце первого тайма они еще и воспользовались ошибкой португальцев.

На 43 минуте поединка Юссеф Эн-Несири замкнул подачу Аттиа-Аллаха с фланга, переиграв в воздухе Рубена Диаша и Диогу Кошту.

Благодаря концентрации "атлассных львов" при защитных действиях и нескольким сейвам Яссина Буну данный гол стал единственным во всей встрече и Марокко пробился в полуфинал Мундиаля.

Португальцам не помогло даже удаление Валида Чеддиры, которое случилось уже в компенсированное время за пять минут до инального свистка.

Статистика матча 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко - Португалия

Марокко - Португалия 1:0

Гол: Эн-Несири, 43.

Владение мячем: 27% - 73%

Удары: 8 - 9

Удары в створ: 2 - 2

Атаки: 39 - 143.

Марокко: Буну - Хакими, Саисс (Дари, 58), Эль Ямик, Аттият-Аллах - Унахи, Амрабат, Амалла (Чеддира, 65) - Зиеш (Жабран, 81), Эн-Несири (Банун, 65), Буфаль (Абухляль, 81).

Португалия: Кошта - Далот (Орта, 79), Диаш, Пепе, Геррейру (Канселу, 51) - Б. Силва, Невеш (Роналду, 52), Отавио (Витинья, 69) - Фернандеш, Рамуш (Леау, 69), Фелиш.

Предупреждения: Дари, Чеддира - Витинья

На 90+3-й минуте был удален Валид Чеддира (Марокко) (второе предупреждение).