Моуринью предложили возглавить сборную Португалии - источник
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью может быть назначен на аналогичную должность в сборной Португалии.
Во главе португальской национальной команды 59-летний специалист может сменить нынешнего наставника Фернанду Сантуша, которого планируют отправить в отставку.
Как утверждает RomaPress со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Моуринью уже получил соответствующее предложение от португальской федерации футбола.
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При этом отмечается, что специалисту позволят совмещать тренерскую деятельность в Роме и национальной сборной.
Также рассматривается вариант с назначением на пост тренера главной команды страны Руя Жорже, который сейчас возглавляет молодежную сборную Португалии.
Напомним, что на чемпионате мира-2022 Португалия завершила выступления на стадии четвертьфинала, неожиданно уступив со счетом 0:1 Марокко.