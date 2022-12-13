Моуринью предложили возглавить сборную Португалии - источник

При этом тренер сможет совмещать работу в клубе и национальной команде.

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью может быть назначен на аналогичную должность в сборной Португалии.

Во главе португальской национальной команды 59-летний специалист может сменить нынешнего наставника Фернанду Сантуша, которого планируют отправить в отставку.

Как утверждает RomaPress со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Моуринью уже получил соответствующее предложение от португальской федерации футбола.

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При этом отмечается, что специалисту позволят совмещать тренерскую деятельность в Роме и национальной сборной.

Также рассматривается вариант с назначением на пост тренера главной команды страны Руя Жорже, который сейчас возглавляет молодежную сборную Португалии.

Напомним, что на чемпионате мира-2022 Португалия завершила выступления на стадии четвертьфинала, неожиданно уступив со счетом 0:1 Марокко.