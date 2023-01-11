Трансферы Лиги чемпионов: зимние переходы лучших команд Европи
Лига чемпионов возобновится в конце февраля, именно тогда состоятся первые матчи 1/8 финала главного европейского клубного турнира.
Все 16 команд участниц постараются подойти к этим поединкам в лучшей форме, а также постараются усилить свой состав перед этими матчами трансферами.
Можно вспомнить: все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
ISPORT рассказывает о всех изменениях в состоянии команд-участниц плей-офф Лиги чемпионов.
Айнрахт Ф
Кого подписали:
- Пакстен Ааронсон (США, 19) – г. Филадельфия, 4 млн евро
- Симон Симони (Албания, 18) – и. ФК Динамо, 600 тысяч
Кто пошел:
- Жером Онгуэне (Камерун, 25) – с. Зальцбург, аренда
Бавария
Кого подписали:
- Дейли Блинд (Нидерланды, 32) – с. Аякс, свободный агент
Кто пошел:
Еще не было трансферов
Бенфика
Кого подписали:
Еще не было трансферов
Кто пошел:
- Родриго Пиньо (Бразилия, 31) – ф. Коритиба, 2,5 млн
- Диогу Гонсалвеш (Португалия, 25) – п. Копенгаген, 2 млн.
Боруссия Д
Кого подписали:
Еще не было трансферов
Кто пошел:
Еще не было трансферов
Брюгге
Кого подписали:
Еще не было трансферов
Кто пошел:
- Рууд Вормер (Нидерланды, 34) – г. Зюльте Варегем, аренда
Интер
Кого подписали:
Еще не было трансферов
Кто пошел:
Еще не было трансферов
Ливерпуль
Кого подписали:
- Коди Гакпо (Нидерланды, 23) – п. ПСВ, 42 млн
Кто пошел:
Еще не было трансферов
Манчестер Сити
Кого подписали:
Еще не было трансферов
Кто пошел:
- Нахуэль Бустос (Аргентина, 24) – ф. Таллерс, аренда
Милан
Кого подписали:
- Дэвис Васкес (Колумбия, 24) – и. Гуарани, 470 тысяч
Кто пошел:
- Луан Капанни (Бразилия, 22) – ф. Арка Гдыня, свободный агент
Наполи
Кого подписали:
- Баштош Бережинские (Польша, 30) – с. Сампдория, аренда
Кто пошел:
Еще не было трансферов
Порту
Кого подписали:
- Нану (Гвинея-Биссау, 28) – с. Даллас, вернулся из аренды
Кто пошел:
Еще не было трансферов
ПСЖ
Кого подписали:
Еще не было трансферов
Кто пошел:
Еще не было трансферов
РБ Лейпциг
Кого подписали:
- Орьян Ниланд (Норвегия, 32) – и. свободный агент
Кто пошел:
- Юго Новоа (Испания, 19) – п. Базель, аренда
Реал Мадрид
Кого подписали:
Еще не было трансферов
Кто пошел:
Еще не было трансферов
Тоттенхэм
Кого подписали:
- Алфи Вайтман (Англия, 24) – и. Дегерфорс (Швеция) вернулся из аренды
Кто пошел:
Еще не было трансферов
Челси
Кого подписали:
- Бенуа Бадиашиле (Франция, 21) – с. Монако, 38 млн
- Андрей Сантос (Бразилия, 18) – г. Васку да Гама, 12.5 млн
- Давид Фофана (Кот д'Ивуар, 20) – ф. Мальмё, 12 млн
Кто пошел:
Еще не было трансферов
На ISPORT также доступен список всех трансферов команд чемпионата Украины.