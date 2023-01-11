Трансферы Лиги чемпионов: зимние переходы лучших команд Европи

Сегодня, 07:25

Сегодня, 07:25

ISPORT знакомит читателей с трансферами команд, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов возобновится в конце февраля, именно тогда состоятся первые матчи 1/8 финала главного европейского клубного турнира.

Все 16 команд участниц постараются подойти к этим поединкам в лучшей форме, а также постараются усилить свой состав перед этими матчами трансферами.

Можно вспомнить: все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

ISPORT рассказывает о всех изменениях в состоянии команд-участниц плей-офф Лиги чемпионов.

Айнрахт Ф

Кого подписали:

Пакстен Ааронсон (США, 19) – г. Филадельфия, 4 млн евро

Симон Симони (Албания, 18) – и. ФК Динамо, 600 тысяч

Кто пошел:

Жером Онгуэне (Камерун, 25) – с. Зальцбург, аренда

Бавария

Кого подписали:

Дейли Блинд (Нидерланды, 32) – с. Аякс, свободный агент

Кто пошел:

Еще не было трансферов

Бенфика

Кого подписали:

Еще не было трансферов

Кто пошел:

Родриго Пиньо (Бразилия, 31) – ф. Коритиба, 2,5 млн

Диогу Гонсалвеш (Португалия, 25) – п. Копенгаген, 2 млн.

Боруссия Д

Кого подписали:

Еще не было трансферов

Кто пошел:

Еще не было трансферов

Брюгге

Кого подписали:

Еще не было трансферов

Кто пошел:

Рууд Вормер (Нидерланды, 34) – г. Зюльте Варегем, аренда

Интер

Кого подписали:

Еще не было трансферов

Кто пошел:

Еще не было трансферов

Ливерпуль

Кого подписали:

Коди Гакпо (Нидерланды, 23) – п. ПСВ, 42 млн

Кто пошел:

Еще не было трансферов

Манчестер Сити

Кого подписали:

Еще не было трансферов

Кто пошел:

Нахуэль Бустос (Аргентина, 24) – ф. Таллерс, аренда

Милан

Кого подписали:

Дэвис Васкес (Колумбия, 24) – и. Гуарани, 470 тысяч

Кто пошел:

Луан Капанни (Бразилия, 22) – ф. Арка Гдыня, свободный агент

Наполи

Кого подписали:

Баштош Бережинские (Польша, 30) – с. Сампдория, аренда

Кто пошел:

Еще не было трансферов

Порту

Кого подписали:

Нану (Гвинея-Биссау, 28) – с. Даллас, вернулся из аренды

Кто пошел:

Еще не было трансферов

ПСЖ

Кого подписали:

Еще не было трансферов

Кто пошел:

Еще не было трансферов

РБ Лейпциг

Кого подписали:

Орьян Ниланд (Норвегия, 32) – и. свободный агент

Кто пошел:

Юго Новоа (Испания, 19) – п. Базель, аренда

Реал Мадрид

Кого подписали:

Еще не было трансферов

Кто пошел:

Еще не было трансферов

Тоттенхэм

Кого подписали:

Алфи Вайтман (Англия, 24) – и. Дегерфорс (Швеция) вернулся из аренды

Кто пошел:

Еще не было трансферов

Челси

Кого подписали:

Бенуа Бадиашиле (Франция, 21) – с. Монако, 38 млн

Андрей Сантос (Бразилия, 18) – г. Васку да Гама, 12.5 млн

Давид Фофана (Кот д'Ивуар, 20) – ф. Мальмё, 12 млн

Кто пошел:

Еще не было трансферов

На ISPORT также доступен список всех трансферов команд чемпионата Украины.