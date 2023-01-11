Реал - Валенсия, Бетис - Барселона: где смотреть Суперкубок Испании 11-15.01.2023

Кто показывает матчи испанского суперкубкового турнира и где смотреть прямой эфир поединков в Украине? Узнай на ISPORT.

В среду, 11 января, в Саудовской Аравии стартует турнир за Суперкубок Испании-2023, который будет сыгран в формате Финала четырех.

Соревнования будут открыты матчем между испанским чемпионом Реалом и финалистом Кубка Испании Валенсией, которые определят первого финалиста. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Днем позже, в четверг, 12 января, во втором полуфинале сыграют обладатель Кубка Короля Бетис и вице-чемпион Ла Лиги Барселона. Матч начнется также в 21:00 по Киеву.

Финальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся победители полуфиналов, будет сыгран в воскресенье, 15 января. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

Все матчи турнира состоятся на стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде.

Где и когда смотреть Суперкубок Испании-2023

В Украине матчи Суперкубка Испании-2023 покажет Setanta Sports. Турнир будет эксклюзивно транслироваться на OTT-платформе setantasports.com.

11 января, 21:00 - Полуфинал 1, Реал - Валенсия

12 января, 21:00 - Полуфинал 2, Бетис - Барселона

15 января, 21:00 - Финал, Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2

Суперкубок Испании проводится в формате Финала четырех с сезона-2019/2020.

Действующим обладателем трофея является мадридский Реал. В прошлом розыгрыше турнира Королевский клуб в полуфинальном противостоянии в дополнительное время одолел Барселону со счетом 3:2, а в финале одержал победу 2:0 над Атлетиком Бильбао.

В истории рекордсменом по количеству завоеванных Суперкубков Испании является Барселона, на счету которой 13 трофеев. На один титул на данный момент отстает мадридский Реал. Валенсия праздновала успех единожды, а Бетис ни разу не брал этот трофей.

Где состоится Суперкубок Испании-2023

Суперкубок Испании будет проводиться в Саудовской Аравии, и эта страна будет принимать матчи турнира до 2029 года.

Оба полуфинала и финал нынешнего розыгрыша испанского Суперкубка будут сыграны на стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде, где свои поединки проводит сборная Саудовской Аравии, а также клуб Аш-Шабаб. Вместимость арены составляет свыше 68 тысяч зрителей.