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Фиорентина попытается заблокировать переход ключевого хавбека в Атлетико

Амрабат входит в сферу интересов "матрасников".
Сегодня, 21:26
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Хавбек Фиорентины Софьян Амрабат может зимой пойти на повышение. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Марокканец считает предложение испанского клуба приоритетным, так как ему очень нравится спортивный проект мадридцев. Игрок готов пойти не любые условия ради осуществления трансфера.

В свою очередь Фиорентина не хочет продавать Амрабата, требуя за него высокую цену, в то время как Атлетико не готов давать за футболиста более 30 млн евро.

В текущем сезоне на счету 26-летнего марокканца 14 матчей в рамках Серии А, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Атлетико ведет переговоры о покупке форварда Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина атлетико мадрид

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