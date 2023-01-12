iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико ведет переговоры о покупке форварда Барселоны

Депай может зимой сменить команду.
Сегодня, 17:48
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images

Форвард Барселоны Мемфис Депай попал в сферу интересов Атлетико. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клубы уже ведут переговоры о трансфере футболиста сборной Нидерландов. Мадридцы заинтересованы в Депае больше, чем английские клубы.

Отметим, 28-летний нападающий согласен на данный переход. Также важной частью процесса являются переговоры между клубами, которым необходимо придти к нужной сумме за трансфер.

В текущем сезоне на счету Депая 1 гол в 2 матчах Ла Лили.

Ранее сообщалось, что Барселона готова продать трех футболистов группы атаки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Мемфис Депай

Статьи по теме

"Карлик на гормонах" и "беспринципный сын шлюхи": СМИ слили переписки бывшего президента Барселоны с членами правления клуба "Карлик на гормонах" и "беспринципный сын шлюхи": СМИ слили переписки бывшего президента Барселоны с членами правления клуба
Арсенал Зинченко намерен подписать защитника Барселоны Арсенал Зинченко намерен подписать защитника Барселоны
Бывший защитник Интера и Атлетико объявил о завершении карьеры Бывший защитник Интера и Атлетико объявил о завершении карьеры
Барселона готова избавиться от новичка ради возвращения Обамеянга Барселона готова избавиться от новичка ради возвращения Обамеянга
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа18:15
Основной голкипер Милана вряд ли успеет восстановиться к началу плей-офф Лиги чемпионов
Европа17:48
Атлетико ведет переговоры о покупке форварда Барселоны
Формула 117:34
Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Мерседес вклинился между Феррари и Альпин
Биатлон17:25
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
Украина17:19
Петраков покинул пост тренера сборной Украины
Биатлон17:13
Кубок мира в Рупольдинге: Витоцци выиграла индивидуальную гонку
Европа17:03
Вратаря ПСЖ попытался ограбить школьник
Европа16:47
Тренер ПСЖ назвал разницу игры команды с Месси и без него
Футбол16:28
Динамо назвало соперников на зимний сбор в Турции
Европа16:25
"Карлик на гормонах" и "беспринципный сын шлюхи": СМИ слили переписки бывшего президента Барселоны с членами правления клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK