Атлетико ведет переговоры о покупке форварда Барселоны

Форвард Барселоны Мемфис Депай попал в сферу интересов Атлетико. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клубы уже ведут переговоры о трансфере футболиста сборной Нидерландов. Мадридцы заинтересованы в Депае больше, чем английские клубы.

Отметим, 28-летний нападающий согласен на данный переход. Также важной частью процесса являются переговоры между клубами, которым необходимо придти к нужной сумме за трансфер.

В текущем сезоне на счету Депая 1 гол в 2 матчах Ла Лили.

Ранее сообщалось, что Барселона готова продать трех футболистов группы атаки.