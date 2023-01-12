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Барселона готова продать трех футболистов группы атаки

Ансу Фати, Ферран Торрес и Рафинья могут покинуть клуб.
Сегодня, 13:04
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Барселона может распрощаться с тремя игроками группы атаки. Как сообщает издание El Chiringuito, "сине-гранатовые" готовы продать Ансу Фати, Феррана Торреса и Рафинью

Каталонцы могут выслушать предложения по двум испанцам и бразильцам, если они будут достойными. Руководство клуба ищет деньги для потенциальных приобретений следующим летом или решения финансовых проблем.

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Примечательно, что бразилец Рафинья перешел в стан Барселоны из Лидса лишь перед началом текущего сезона. За это время он провел 15 матчей в Ла Лиге, забив 2 мяча и отдав 2 результативные передачи.

В свою очередь, Ансу Фати и Ферран Торрес провели по 16 и 15 матчей в чемпионате Испании соответсвенно. Фати забил 3 гола и отдал 3 ассиста, Торрес отметился двумя голами.


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