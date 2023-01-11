Барселона готова избавиться от новичка ради возвращения Обамеянга

Каталонцы хотят вновь подписать габонца в свои ряды.

Барселона рассматривает вариант с возвращением форварда Челси Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

Каталонский клуб сегодня консультировался с Ла Лигой касаемо того, чтобы вписать контракт 33-летнего габонца под потолок зарплат, если команду покинут нападающий Мемфис Депай или хавбек Франк Кессье.

Напомним, Обамеянг покинул Барселону в летом 2022 года, перейдя в Челси.

В текущем сезоне на счету форварда всего один гол в девяти матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что клуб Роналду хочет усилиться полузащитником Барселоны.