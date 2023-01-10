Клуб Роналду хочет усилиться полузащитником Барселоны

Бускетс может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ан-Наср рассматривает вариант с подписанием опорного полузащитника Барселоны Серхио Бускетса. Об этом сообщает издание ESPN.

Клуб из Саудовской Аравии готов предложить испанцу зарплату в размере 13 млн евро в год. Интерес к игроку также проявляет Интер Майами. Бускетс ведет переговоры с клубом из МЛС, однако полной договоренности о переходе пока нет.

Отметим, помимо испанца Ан-Наср также рассматривает вариант с подписанием полузащитника Челси Нголо Канте.

Действующий контракт Бускетса с Барселоной рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету 34-летнего хавбека "сине-гранатовых" 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Роналду дебютирует в Саудовской Аравии в товарищеском матче против ПСЖ.