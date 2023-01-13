Реал - Барселона: прогноз на финал Суперкубка Испании-2023 15.01.2023
В воскресенье, 15 января, в рамках финала Суперкубка Испании-2023 сыграют мадридский Реал и Барселона.
Матч пройдет на стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Каталонский клуб постарается завоевать трофей, а мадридский коллектив защитить титул, который выиграл по итогу прошлогоднего розыгрыша.
Коэффициенты и ставки на финал Суперкубка Испании-2023
Кубковой турнир проходит в формате Финала четырех. Право сыграть в соревновании получили Бетис, Валенсия, Барселона и Реал.
По итогам полуфиналов победу добыли гранды испанского футбола. Мадридский клуб обыграл Валенсию (1:1, 4:2 по пенальти), а каталонцы одолели Бетис (2:2, 4:2 по пенальти).
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Букмекеры выделяют фаворита на победу в данном противостоянии. Им является Барселона, а шансы Реала оцениваются немного меньше.
Прогноз букмекеров на матч Реал - Барселона
- победа Реала - 2,70
- ничья - 3,8
- победа Барселоны - 2,48
По мнению букмекеров, стоит ожидать, что обе команды порадуют болельщиков забитыми голами. На исход "обе забьют - да" можно поставить с коэффициентом 1,59, в то время как исход "обе забьют - нет" имеет коэффициент 2,35.
Букмекеры считают, что в матче будет забито больше двух голов. Так, можно поставить на "тотал больше 2,5" за всего 1,70. То, что Реал завоюет трофей оценивается - в 2,0, а шансы Барселоны на победу оценены - 1,87.
Статистика противостояния Реал - Барселона
Всего же Реал и Барселона сыграли между собой 284 матча в различных турнирах. По статистике перевес на стороне Барселоны
Реал - Барселона
105 Победы 117
62 Ничьи 62
461 Голы 493
Последняя официальная игра двух команд в октябре прошлого года в рамках чемпионата Испании. Команды стремятся выиграть Ла Лигу, а значит противостояние было очень интересным. По итогам встречи победу одержали подопечные Карло Анчелотти (3:1).