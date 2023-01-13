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Реал - Барселона: прогноз на финал Суперкубка Испании-2023 15.01.2023

Команды встретятся в рамках решающего матча Суперкубка Испании. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:35
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images

В воскресенье, 15 января, в рамках финала Суперкубка Испании-2023 сыграют мадридский Реал и Барселона.

Матч пройдет на стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Каталонский клуб постарается завоевать трофей, а мадридский коллектив защитить титул, который выиграл по итогу прошлогоднего розыгрыша.

Коэффициенты и ставки на финал Суперкубка Испании-2023

Кубковой турнир проходит в формате Финала четырех. Право сыграть в соревновании получили Бетис, Валенсия, Барселона и Реал.

По итогам полуфиналов победу добыли гранды испанского футбола. Мадридский клуб обыграл Валенсию (1:1, 4:2 по пенальти), а каталонцы одолели Бетис (2:2, 4:2 по пенальти).

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Букмекеры выделяют фаворита на победу в данном противостоянии. Им является Барселона, а шансы Реала оцениваются немного меньше.

Прогноз букмекеров на матч Реал - Барселона

  • победа Реала - 2,70
  • ничья - 3,8
  • победа Барселоны - 2,48

По мнению букмекеров, стоит ожидать, что обе команды порадуют болельщиков забитыми голами. На исход "обе забьют - да" можно поставить с коэффициентом 1,59, в то время как исход "обе забьют - нет" имеет коэффициент 2,35.

Букмекеры считают, что в матче будет забито больше двух голов. Так, можно поставить на "тотал больше 2,5" за всего 1,70. То, что Реал завоюет трофей оценивается - в 2,0, а шансы Барселоны на победу оценены - 1,87.

Статистика противостояния Реал - Барселона

Всего же Реал и Барселона сыграли между собой 284 матча в различных турнирах. По статистике перевес на стороне Барселоны

Реал - Барселона

105 Победы 117
62 Ничьи 62
461 Голы 493

Последняя официальная игра двух команд в октябре прошлого года в рамках чемпионата Испании. Команды стремятся выиграть Ла Лигу, а значит противостояние было очень интересным. По итогам встречи победу одержали подопечные Карло Анчелотти (3:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона реал

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