Определилась судьба Бензема в Реале

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема продолжит выступать за испанский клуб.

Как сообщает Foot Mercato, 35-летний футболист получил новый контракт от клуба.

По информации источника, стороны договорились о продлении контракта до лета 2024-го года.

Читай также: Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Отметим, что действующее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, в текущем сезоне Бензема провел 16 матчей за Реал, в которых забил 11 голов и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Карим объявил о завершении международной карьеры.