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Определилась судьба Бензема в Реале

Француз может покинуть европейский гранд.
Сегодня, 10:06
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема продолжит выступать за испанский клуб.

Как сообщает Foot Mercato, 35-летний футболист получил новый контракт от клуба.

По информации источника, стороны договорились о продлении контракта до лета 2024-го года.

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Отметим, что действующее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, в текущем сезоне Бензема провел 16 матчей за Реал, в которых забил 11 голов и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Карим объявил о завершении международной карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Карим Бензема

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