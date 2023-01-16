Определилась судьба Бензема в Реале
Француз может покинуть европейский гранд.
Нападающий мадридского Реала Карим Бензема продолжит выступать за испанский клуб.
Как сообщает Foot Mercato, 35-летний футболист получил новый контракт от клуба.
По информации источника, стороны договорились о продлении контракта до лета 2024-го года.
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Отметим, что действующее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, в текущем сезоне Бензема провел 16 матчей за Реал, в которых забил 11 голов и выполнил одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Карим объявил о завершении международной карьеры.