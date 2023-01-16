Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча 15.01.2023 Суперкубка Испании

В воскресенье, 15 января, в Эр-Рияде состоялся финал Суперкубка Испании, который разыгрывался в Эль Класико - Реал встречался с Барселоной.

Несмотря на статус, сам поединок получился достаточно односторонним. Каталонцы еще в первом тайме забили два гола усилиями Гави и Роберта Левандовски.

Во второй половине Педри довел счет до разгромного. И лишь в добавленное арбитром время Карим Бензема забил гол престижа.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Барселона в Суперкубке Испании:

Реал – Барселона 1:3

Голы: Бензема, 90+3 - Гави, 33, Левандовски, 45, Педри, 69

Владение мячом: 46% – 53%

Удары: 12 - 11

Удары в створ: 6 – 6

Офсайды: 2 - 2

Фолы: 17 - 8

Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 72), Милитао, Рюдигер, Менди — Модрич (Себальос, 65), Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Асенсио, 72) — Вальверде, Бензема, Винисиус.

Барселона: Тер Штеген — Араухо (Гарсия, 86), Кунде, Кристенсен, Бальде — Гави (Фати, 90), Бускетс, де Йонг (Кесcье, 86) — Дембеле (Рафинью, 78), Левандовски, Педри (Роберто) 90).

Предупреждения: Менди, Вальверде – Кристенсен, Араухо.