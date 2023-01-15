Реал - Барселона 1:3 обзор и результат матча Суперкубка Испании 15.01.2023

Традиционно для последних лет в Саудовской Аравии в начале года состоялся турнир за Суперкубок Испании, в финале которого встретились гранды испанского футбола – мадридский Реал и Барселона.

Оба главных тренера вышли на матч с одним вингером в составе, а роль второго флангового игрока атаки исполнял номинальный центральный полузащитник. Но если Вальверде матчи был незаметным, то юный Гави стал главным его героем.

С самого старта поединка команды играли довольно пассивно и не создавали много моментов.

Источник: Getty Images

На 33-й минуте каталонцы смогли поразить Реал. Левандовски получил мяч рядом с воротами и отдал левее на Гави. Полузащитник круто подстроился для удара и точно пробил в дальний угол. Не спас ни Куртуа, ни Карвахаль.

Когда казалось, что с таким счетом первый тайм и кончится, мадридские футболисты провалились в обороне. Де Йонг идеальной передачей запустил вперед Гави. Тот увидел, что параллельным курсом бегут только Рюдигер и Левандовски. Когда защитник подошел поближе, 18-летний футболист прострелил на форварда, а тот пробивал уже в пустые ворота.

Источник: Getty Images

Удачно стартовать во втором тайме было жизненно необходимо для Реала, но сделать этого не смогли.

Почти каждый игрок "сливочных" выпадал из игры. Даже такие опытные футболисты как Кроос и Модрич не походили на самих себя, а у Бензема практически не было шансов.

И вот в середине второй половины Барселона "добила своих соперников. И снова Гави был в главных ролях, на этот раз он круто открылся на фланге и прострелил на дальнюю штангу, куда успел прибежать Педри и запер передачу от своего партнера.

Остальные матчи уже не имели особого значения. Реал "проснулся" слишком поздно и начал демонстрировать признаки жизни только в конце матча, а забить гол престижа смог только на последней добавленной минуте. И тогда Бензема дозолили пробить дважды по воротам Тер Штегена, ведь с первой попытки у него ничего не получилось.

Барселона – обладатель Суперкубка Испании-2023.

Статистика матча Реал - Барселона в Суперкубке Испании-2023

Реал – Барселона 1:3

Голы: Бензема, 90+3 - Гави, 33, Левандовски, 45, Педри, 69

Владение мячом: 46% – 53%

Удары: 12 - 11

Удары в створ: 6 – 6

Офсайды: 2 - 2

Фолы: 17 - 8

Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 72), Милитао, Рюдигер, Менди — Модрич (Себальос, 65), Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Асенсио, 72) — Вальверде, Бензема, Винисиус.

Барселона: Тер Штеген — Араухо (Гарсия, 86), Кунде, Кристенсен, Бальде — Гави (Фати, 90), Бускетс, де Йонг (Кесcье, 86) — Дембеле (Рафинью, 78), Левандовски, Педри (Роберто) 90).

Предупреждения: Менди, Вальверде – Кристенсен, Араухо