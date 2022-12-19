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Футбол

Бензема объявил о завершении международной карьеры

Не самый лучший финал.
Сегодня, 16:57
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Форвард сборной Франции Карим Бензема объявил, что заканчивает выступления на международной арене, об этом 35-летний игрок рассказал в своем Инстаграмме.

"Я приложил все усилия и сделал ошибки, чтобы стать тем, кто есть на сегодняшний день. И я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша общая сейчас заканчивается", - написал футболист.

Карим дебютировал в сборной 15 лет назад в марте 2007 года в товарищеском матче против Австрии. Выйдя на замену, уже через девять минут форвард забил единственный мяч в той встрече.

В общей сложности Бензема имеет в своем активе 97 матчей за родную сборную и 37 голов. К сожалению, травма не дала Кариму сыграть на своем последнем мундиале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Карим Бензема

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