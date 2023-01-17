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Эвра выразил недовольство сложившейся ситуацией вокруг Бензема в сборной Франции

Экс-футболист встал на сторону соотечественника.
Сегодня, 16:45
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра раскритиковал игроков сборной Франции за неподобающее отношение к форварду Кариму Бензема.

"Есть небольшая проблемка в плане человеческого отношения. Я был разочарован. Со стороны у меня сложилось впечатление, что Карим многим мешал. Меня ранит то, что вы, игроки, не поддерживали его. За такого игрока нужно идти на войну.

Все решает тренер, выбор делает он. Но вы, игроки, – я думал, что Дешам всегда ставит команду выше игрока. Говорят, что вы, игроки, завидовали Бензема, были злы, потому что он затмевал вас.

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Вы совершаете ту же ошибку, что и чемпионы-1998, которые думали, что сборная Франции принадлежит им. Сборная Франции принадлежит всем. Вы хотите решать, кого вызывать, кого нет. Нет, вы повторяете ошибки, вам это не нужно.

У вас в команде обладатель Золотого мяча, ребята. Если бы я был в сборной, мы бы даже есть не начинали, пока Карим не пришел. Я не видел, чтобы кто-то бился за него", – заявил Эвра в интервью RMC Sport.

Напомним, за несколько дней до старта ЧМ-2022 Бензему получил травму. Вскоре игрок покинул расположение сборной Франции, чему были очень рады Антуан Гризманн и Уго Льорис.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Карим Бензема Патрис Эвра

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