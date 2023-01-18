iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико согласовал детали личного контракта с форвардом Барселоны

Мадридский клуб подпишет Депая.
Сегодня, 14:17
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images

Нападающий Барселоны Мемфис Депай близок к переходу в Атлетико. Об этом сообщает издание Mundo Deportivо.

Агент 28-летнего нидерландца достиг соглашения с мадридским клубом о контракте до 2025 года. Переговоры между Атлетико и Барселоной все еще продолжаются.

Напомним, каталонцы предложили обмен Мемфиса Депая на вингера Янника Феррейру Карраско, однако руководство Атлетико отклонило данное предложение.

В текущем сезоне на счету нидерландского форварда всего 1 гол в 2 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Мемфис Депай

Статьи по теме

Арсенал Зинченко может зимой пополнится хавбеком Барселоны Арсенал Зинченко может зимой пополнится хавбеком Барселоны
Стала известна потенциальная зарплата Бускетса в Ан-Насре Стала известна потенциальная зарплата Бускетса в Ан-Насре
Атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону Атакующий полузащитник Атлетико попросил отпустить его в Барселону
НХЛ: лучшие бомбардиры НХЛ: лучшие бомбардиры
Помочь журналистам

Видео

Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Месси vs Роналду: кто лучше?
просмотров

Последние новости

НХЛ15:12
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа14:59
Арсенал Зинченко может зимой пополнится хавбеком Барселоны
Бокс14:41
Тренер Уайлдера рассказал, что станет определяющим для победы в бою Усик - Фьюри
Европа14:39
Защитник Тоттенхэма объяснил, какие качества делают Месси величайшим футболистом в истории
Европа14:20
Меньший брат Ман Сити с неразберихой на правом фланге атаки: куда перешел Виктор Цыганков
Европа14:17
Атлетико согласовал детали личного контракта с форвардом Барселоны
Киберспорт13:52
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Биатлон13:45
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Биатлон13:38
Тренер женской сборной Украины по биатлону назвал состав на чемпионат Европы
Теннис13:31
Australian Open-2023: Калинина и Байндль впервые пробились в третий круг, Костюк идет дальше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK