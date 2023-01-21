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Мудрик дебютировал в составе Челси

Украинский футболист сыграл в матче с Ливерпулем.
Сегодня, 15:48
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

На матч чемпионата Англии между Ливерпулем и Челси главный тренер лондонской команды Грэм Поттер не рискнул выпускать Михаила Мудрика в основном составе.

Украинский вингер начал поединок на скамейке запасных, но по ходу встречи тренерский штаб решил выпустить его на поле.

На 55 минуте Мудрик заменил Льюиса Холла.

На момент выхода украинца на футбольное поле счет в матче 0:0

На ISPORT можно узнать, кого считали фаворитом встречи перед ее началом.


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