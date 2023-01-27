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Лэмпард опубликовал прощальный пост

Экс-тренер гордится проделанной работой.
Сегодня, 11:11
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Френк Лэмпард опубликовал прощальный пост в Инстаграме после того, как лишился должности главного тренера Эвертона.

Уже бывший тренер "ирисок" поблагодарил команду за труды, вспомнил матч против Кристал Пэлас и заявил, что гордится своей работой в клубе.

"Приходя в Эвертон в прошлом году, я знал, что мы находимся в трудном положении. Я всегда буду гордиться невероятной работой и поддержкой всех, кто участвовал в том, чтобы клуб остался в АПЛ в прошлом сезоне.

Спасибо всем, кто сыграл свою роль, когда вся команда объединилась. Я никогда не забуду тот невероятный вечер против Кристал Пэлас, который мы пережили вместе.

Я хочу поблагодарить всех эвертонцев за тот прием, который вы оказали мне, моему штабу и моей семье. Это действительно особенный клуб с огромным сердцем и невероятной историей.

Я разочарован тем, что мы не смогли достичь большего вместе, и желаю всем игрокам и всем сотрудникам Эвертона всего самого лучшего в будущем", - написал Фрэнк.

Напомним, Лэмпард был уволен 23 января, под его началом Эвертон занимает 19 строчку, имея столько же очков, сколько и Саутгемптон на последнем месте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Фрэнк Лэмпард

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