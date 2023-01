Эвертон уволил Лэмпарда с поста главного тренера

Эвертон официально объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда.

"Ириски" досрочно прекратили сотрудничество с английским специалистом. Временно клуб тренировать будет тандем Пола Таита и легенды клуба Лейтона Бейнса.

#EFC can confirm that Frank Lampard has left his post as Senior Men’s First Team Manager today.



Paul Tait and Leighton Baines will take training until a new manager is appointed.