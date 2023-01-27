Болонья - Специя 2:0: обзор матча и результат игры 27.01.2023

Украинский хавбек не смог доиграть встречу, получив травму еще в первом тайме.

На Стадио Ренато Далл'Ара прошел матч 20-го тура итальянской Серии А между Болоньей и Специей.

Матч начался с того, что Виктор Коваленко получил мышечное повреждение, которое не позволило ему продолжить игру. Вместо него на 18-й минуте вышел Даниэль Мальдини.

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🔁 Problema muscolare per Kovalenko: al suo posto entra Maldini#BolognaSpezia 0-0 — Spezia Calcio (@acspezia) January 27, 2023

Без украинца гости пропустили гол еще до перерыва - отметился Штефан Пош с передачи Риккардо Орсолини.

После перерыва команда Тьяго Мотты продолжила владеть инициативой, которая вылилась во второе взятие ворот.

В этот раз Орсолини записал на свой счет гол. 26-летний итальянец ударом из пределов штрафной удвоил преимущество Болоньи.

Еще до второго гола Специя потеряла второго футболиста за вечер - травму получил Жоау Моутиньо, который сам вышел на замену по ходу встречи..

За счет победы Болонья поднялась на девятое место таблицы, имея в активе 26 очков. Специя продолжает вести борьбу за выживание: 16-е место и 18 очков.

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Статистика матча Болонья - Специя 20-го тура Серии А

Болонья - Специя 2:0

Голы: Пош, 37, Орсолини, 77.

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 18 - 6

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 8 - 16

Атаки: 127 - 97

Болонья: Скорупски - Пош, Сумаоро, Лукуми, Камбьясо - Моро (Домингес, 68), Схаутен (Пююхтия, 86), Орсолини, Фергюсон, Сориано (Барроу, 86) - Зиркзее.

Специя: Драговски - Аду, Кальдара, Николау - Хольм (Верде, 67), Бурабия (Эспозито, 79), Ампаду, Коваленко (Мальдини, 18), Реца (Моутиньо, 46 (Ципот, 67)) - Гьяси, Агудело.

Предупреждения: Сумаоро - Гьяси, Эспозито.