JPMorgan хочет инвестировать в Серию А 1 миллиард евро

JPMorgan Chase & Co (JPM.N) направил письмо в итальянскую Серию А, чтобы выразить предварительную заинтересованность в поддержке развития медиа-бизнеса турнира, сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, близких к этому вопросу.

Интерес со стороны банка США конкурирует с интересом нескольких инвестиционных фондов, которые обратились к Серии А, которая готовится провести тендер на продажу своих лицензий на внутреннее и международное вещание на сезоны после 2024 года.

Источники сообщили, что 20 клубов, входящих в Серию А, были проинформированы об интересе со стороны банка США на закрытой встрече их высших руководителей в четверг, 26 января.

JPMorgan сможет предоставить от 700 миллионов до 1 миллиарда евро финансирования, сказал один из источников на условиях анонимности, поскольку обсуждения не являются публичными. Этот человек сказал, что права будут залогом финансирования JPMorgan.

Серия А искала способы извлечь больше денег из своих прав на СМИ, которые составляют примерно половину доходов ее клубов.

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Как и другие европейские футбольные лиги, Серия А отстает от Английской Премьер-лиги с точки зрения доходов и ищет способы возродить свою глобальную привлекательность.

В 2021 году JPMorgan собирался профинансировать провалившуюся Европейскую Суперлигу.