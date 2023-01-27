iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

JPMorgan хочет инвестировать в Серию А 1 миллиард евро

Американский банк желает помочь итальянскому чемпионату вернуть привлекательность и возможность бороться с АПЛ.
Сегодня, 19:03
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

JPMorgan Chase & Co (JPM.N) направил письмо в итальянскую Серию А, чтобы выразить предварительную заинтересованность в поддержке развития медиа-бизнеса турнира, сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, близких к этому вопросу.

Интерес со стороны банка США конкурирует с интересом нескольких инвестиционных фондов, которые обратились к Серии А, которая готовится провести тендер на продажу своих лицензий на внутреннее и международное вещание на сезоны после 2024 года.

Источники сообщили, что 20 клубов, входящих в Серию А, были проинформированы об интересе со стороны банка США на закрытой встрече их высших руководителей в четверг, 26 января.

JPMorgan сможет предоставить от 700 миллионов до 1 миллиарда евро финансирования, сказал один из источников на условиях анонимности, поскольку обсуждения не являются публичными. Этот человек сказал, что права будут залогом финансирования JPMorgan.

Серия А искала способы извлечь больше денег из своих прав на СМИ, которые составляют примерно половину доходов ее клубов.

Читай также: Действующих и бывших игроков Ювентуса могут дисквалифицировать из-за махинаций клуба с зарплатами

Как и другие европейские футбольные лиги, Серия А отстает от Английской Премьер-лиги с точки зрения доходов и ищет способы возродить свою глобальную привлекательность.

В 2021 году JPMorgan собирался профинансировать провалившуюся Европейскую Суперлигу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А

Статьи по теме

Лацио нанес Милану унизительное поражение Лацио нанес Милану унизительное поражение
Ключевой игрок Милана пропустит матч против Лацио Ключевой игрок Милана пропустит матч против Лацио
Ювентус - Аталанта 3:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии Ювентус - Аталанта 3:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ибрагимович завершит карьеру и станет послом Милана Ибрагимович завершит карьеру и станет послом Милана
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании
Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды20:57
Чемпионат Европы по фигурному катанию: все результаты украинцев и победители турнира
Формула 120:52
Президент ФИА предложил закрыть пять команд Ф1 и распределить деньги между остальными
Формула 120:35
Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Хаас покажет машину в конце января
Киберспорт20:02
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт19:57
BLAST Premier Spring Groups: NaVi сыграют с Complexity
Европа19:55
Ньюкасл договорился о трансфере одноклубника Миколенко за 40 миллионов
Другие страны19:43
Роналду подарили часы стоимостью более полумиллиона фунтов после перехода в Ан-Наср
Европа19:36
Никаких вишен: Дзаньоло ради Милана готов просидеть в Роме до лета
Футбол19:08
Коваленко - в основе на матч против Болоньи
Европа19:03
JPMorgan хочет инвестировать в Серию А 1 миллиард евро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK