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Переход Иско в клуб из Германии сорвался

Испанец провалил медосмотр.
Сегодня, 17:29
Иско / Getty Images
Иско / Getty Images

Экс-хавбек Севильи Иско не перейдет в Унион Берлин. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанец согласовал контракт с клубом немецкой Бундеслиги по схеме 1+1. Сегодня Иско провалил медосмотр. Окружение игрока верит, что трансфер по-прежнему может состояться, однако условия сделки изменятся.

Напомним, после расторжения контракта с Севильей футболист находится в статусе свободного агента.

В текущем сезоне на счету Иско 2 ассиста в 12 матчах Ла Лили.

Ранее сообщалось, что трансфер Энцо Фернандеса в Челси под угрозой срыва.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иско Унион Берлин

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