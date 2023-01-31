Переход Иско в клуб из Германии сорвался

Экс-хавбек Севильи Иско не перейдет в Унион Берлин. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанец согласовал контракт с клубом немецкой Бундеслиги по схеме 1+1. Сегодня Иско провалил медосмотр. Окружение игрока верит, что трансфер по-прежнему может состояться, однако условия сделки изменятся.

Напомним, после расторжения контракта с Севильей футболист находится в статусе свободного агента.

В текущем сезоне на счету Иско 2 ассиста в 12 матчах Ла Лили.

Ранее сообщалось, что трансфер Энцо Фернандеса в Челси под угрозой срыва.